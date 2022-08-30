Глава «Газпром нефти»: компания готова к эмбарго ЕС на поставку российской нефти в Европу

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что компания готова к введению в декабре эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти в Европу по морю и будет работать в новых условиях. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Да, решение принято. Мы к этому решению готовы, будем работать в новых изменившихся обстоятельствах», — сказал Дюков.

Изменится ли уровень добычи и экспорт в компании, после вступления решения ЕС в силу, глава компании не сообщил.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) писало, что добыча нефти в России может упасть на 20% в начале 2023 года из-за вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС.

Согласно прогнозу МЭА, около 1 млн баррелей нефтепродуктов и 1,3 млн баррелей сырой нефти в день из России могут остаться невостребованными в связи с ограничениями.