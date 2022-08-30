Мишустин призвал отказаться от международных расчетов в долларах и евро

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо повысить долю международных расчетов в рублях и постепенно полностью отказаться от валют недружественных государств. Об этом он сказал 30 августа на стратегической сессии по вопросам развития российской финансовой системы, передает ТАСС.

Председатель правительства добавил: для того, чтобы сделать долгосрочные ресурсы для бизнеса более доступными, следует укрепить доверие к отраслевым институтам, предложить притягательные условия всем инвесторам, в том числе отечественным, — с надежными механизмами защиты их прав и интересов.

Среди других первоочередных задач Мишустин назвал создание стимулов для вклада доступных средств в экономику РФ, а также создание новых надежных инструментов инвестирования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что 75% расчетов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся в национальной валюте.