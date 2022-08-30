В Кремле рассказали о решениях по новому бюджетному правилу

Президент России Владимир Путин постоянно на связи с министром финансов Антоном Силуановым, но решений по новому бюджетному правилу пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, российский лидер и министр общались по этому вопросу неоднократно.

«Но есть ли решения по этому вопросу — не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российский экономический блок способен поддерживать под руководством президента макроэкономическую стабильность, и эта работа будет продолжена.

Песков отметил, что в настоящее время в разных странах мира наблюдаются сложности с экономическими прогнозами, и «ситуация меняется динамично и не к лучшему».

Ранее в Минфине сообщили, что объем Фонда национального благосостояния России вырос на 1,4 трлн руб.