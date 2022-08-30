«Ведомости»: Минпромторг предложил поддержать промышленные кластеры налоговыми льготами

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило предложения по поддержке промышленных кластеров, которые будут отвечать за импортозамещение технологически сложной продукции. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ министерства.

Так, ведомство предлагает отказаться от налога на прибыль; отсрочить налоговые проверки на один год, а затем в течение двух-трех лет переключить кластеры в режим налогового мониторинга; ввести мораторий на плановые, камеральные и выездные таможенные проверки; на семь лет уменьшить ставку страховых взносов для работников с 30 до 7,6%; обеспечить закупку продукции благодаря механизму специнвестконтрактов (СПИК) и тд..

Минпромторг также работает над усовершенствованным механизмом льгот для предприятий обрабатывающей промышленности по кредитам на проекты по производству критической продукции. Займы на срок до 10 лет будут предоставляться по ставке 90% от ключевой, а оставшуюся часть процентов банкам будет возмещать правительство.

Ранее в Медтехе рассказали, как Московский инновационный кластер оказывает поддержку бизнесу.