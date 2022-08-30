«Газпром» уведомил французскую корпорацию Engie о сокращении поставок газа с 30 августа

Компания «Газпром» уведомила французскую энергетическую корпорацию Engie о сокращении поставок газа с 30 августа. Об этом сообщило издание Challenges со ссылкой на представителя компании.

Причиной снижения поставок называются «разногласия между сторонами по реализации контрактов». В Engie напомнили, что после начала СВО «Газпром» сильно сократил поставки газа, и французская корпорация приняла необходимые меры, чтобы смягчить последствия этого.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов могут временно разрешить городской администрации Гааги закупать газ у «Газпрома» в порядке исключения. Гаага может временно освободиться от санкций ЕС против России, так как не может найти замену российской корпорации для поставок природного газа.

В июне также сообщалось, что Германия планирует импортировать газ из Канады, чтобы отказаться от топлива из России.