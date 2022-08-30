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Foreign Policy: высокие цены на газ заставляют ЕС изобретать срочные меры для спасения

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Matthias Rietschel/AP

Политики европейских стран импровизируют и изобретают срочные меры по спасению людей в зимний период на фоне растущих цен на газ. Об этом Foreign Policy заявил эксперт по мировым газовым рынкам из консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Алекс Мантон.

«Политики стран ЕС вынуждены импровизировать, чтобы спасти население от «экономических страданий» зимой. Самая большая проблема – бурный рост цен на газ, из-за которого Европа погрузилась в хаос. Европейский газ сегодня безумно дорог, и стоит он, как будто ты платишь 500 долларов за баррель нефти. А ведь пока еще далеко не самые плохие месяцы», — отметил Мантон.

По его словам, сейчас Европа столкнулась с серьезной неопределенностью, так как неясно, хватит ли газа для прохождения зимнего отопительного сезона. Кроме того, европейские страны в этом году не будут параллельно тратить газ, и пополнять хранилища зимой, как это было раньше, так как существует реальная угроза прекращения поставок топлива из России.

Он добавил, что при отсутствии поставок газа из России Европе придется покупать его у США. Однако на поставки также претендует и азиатский рынок, который по потреблению больше европейского. Поэтому итоговая цена для стран Евросоюза зимой может дойти до колоссальных размеров.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило, что энергокризис в Германии становится все заметнее, и у правительства ФРГ осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть зимой из-за нехватки газа.

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