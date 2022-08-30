Цены на фураж в ряде регионов РФ упали ниже 6 тыс. рублей за тонну впервые с 2018 года

Закупочные цены на фуражную пшеницу у ряда покупателей в регионах снизилась до 6 тыс. рублей за тонну впервые с 2018 года из-за рекордного урожая зерновых и невысокого экспорта. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и исследование «Совэкона».

По словам собеседника издания, 6 тыс. руб. за тонну — цены на фураж в Поволжье, где в этом году урожай зерновых более чем в два раза превышает прошлогодние показатели. На юге же, где близки терминалы для экспорта, цена все еще держится на уровне 12 тыс. рублей за тонну.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас цены снизились из-за рекордного урожая и низких темпов экспорта. Например, к 25 августа в России собрано 105,2 млн тонн зерна, в то время как в прошлом году к этой дате было собрано 86,4 млн тонн. При этом экспорт в августе находится на уровне 5,9 млн тонн, что на 27% меньше показателей 2021 года и вообще является самым низким уровнем с 2018 года.

Другие участники рынка указали, что в этом году может наблюдаться массовая распродажа зерна по низким ценам, чего не было уже много лет. Хотя этого может и не быть, если стабилизируются закупочные цены в портах, а объемы экспорта вырастут.

28 августа агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников в правительстве Народной Республики Бангладеш сообщило, что Дакка планирует купить у Москвы 500 тыс. тонн пшеницы, причем оплату произведут в долларах.