ГК «Дело» приобрела долю крупнейшего датского контейнерного оператора Maersk

Крупнейший мировой контейнерный оператор Maersk окончательно продал свою долю в российских портах группе копаний (ГК) «Дело». Об этом пишет «Коммерсантъ».

ГК «Дело» Сергея Шишкарева договорилась о приобретении 30,75% Global Ports у APM Terminals (APMT), входящей в группу Maersk. Однако условия сделки не раскрываются. Известно, что сделка была заключена на рыночных условиях с возможностью возвращения к совместному бизнесу с «Дело».

Global Ports является самым крупным оператором контейнерных терминалов в РФ. При этом в первом полугодии 2022 года контейнерооборот сократился на 22,6%, до 611 тыс. TEU. Сама же APMT вошла в капитал Global Ports еще в 2012 году, когда не было ГК «Дело». Тогда компанией владела группа «Н-Транс». Чистая прибыль Global Ports по итогам 2021 года составила 144 млн, что в три раза больше показателей 2020 года.

Аналитики посчитали, что сейчас «Дело» становится национальным контейнерным игроком на рынке. Кроме того, группа представляет собой наглядный образец эффективного государственно-частного партнерства, где есть хороший уровень господдержки ради осуществления крупных сделок.

В начале августа в отчете компании сообщалось, что Maersk потеряла за первые шесть месяцев текущего года $624 млн из-за приостановки работы в России. Отмечается, что влияние ситуации в России и на Украине на EBIT смягчилось, потому что компания с апреля по июнь текущего года восстановила $93 млн убытков, которые понесла с января по март.