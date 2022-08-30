Аналитик назвал факторы в пользу ослабления рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин прогнозирует снижение курса рубля на фоне ремонтных работ на трубопроводе «Северный поток». Об этом он заявил агентству «Прайм».

По его словам, курс национальной валюты будет определяться динамикой платежного баланса страны и запуском модифицированного бюджетного правила или его отсутствием. Говоря о первом факторе, аналитик заявил о перспективах постепенного сокращения поступлений валютной выручки в Россию из-за снижения физических объемов экспорта или цен его реализации.

Сыроваткин отметил, что на текущей неделе будут проводиться ремонтные работы на трубопроводе «Северный поток». Часть экспертов полагают, что это может привести к ослаблению позиций нацвалюты, добавил он.

«В этом смысле ремонтные работы на газопроводе «Северный поток» хорошо укладываются в подобные ожидания», — указал аналитик.

Что касается запуска модифицированного бюджетного правила, полагает эксперт, это может произойти до конца текущего года.

«Его объем, по нашим грубым прикидкам, может быть эквивалентен трем миллиардам в месяц, то есть примерно 8,5 млрд рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60», — заявил Сыроваткин, подчеркивая, что «многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов».

В дальнейшем на курс рубля может повлиять и постепенное смягчение ограничения на движение капитала Банком России, продолжил он.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, в свою очередь, считает, что российская валюта по отношению к доллару может ослабнуть в сентябре из-за того, что в США может подняться процентная ставка.