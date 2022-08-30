В ЕК спрогнозировали срок проведения реформы рынка электроэнергии в Евросоюзе

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считают, что реформа рынка электроэнергии в Евросоюзе должна быть проведена в начале следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ЕК отметила, что Европе необходим инструмент на случай ЧС, который сработает оперативно.

«И тогда нам нужно провести глубокую структурную реформу рынка электроэнергии. Это будет в начале следующего года», — заявила она во время выступления в Минэкономики Германии. Фон дер Ляйен уверена, что реформа могла бы изменить положение дел. В частности, благодаря корректировкам, граждане ЕС меньше бы платили за энергию от солнца и ветра.

Вместе с тем, по мнению Хабека, к любой реформе рынка электроэнергии необходимо подходить осторожно. Он уточнил, что нужен механизм, при котором бы граждане могли рассчитывать на более дешевые формы энергии. Однако в настоящее время цены в этой сфере преимущественно определяются газовыми электростанциями, добавил вице-канцлер.

Ранее крупнейшей европейской бирже European Energy Exchange AG заявили, что трейдерам требуется больше государственной поддержки и финансовой помощи для того, чтобы обеспечить гарантированную покупку и продажу сырья.

26 августа цены на электроэнергию «на год вперед» во Франции впервые превысили €1 тыс. за мВт/ч. В Германии аналогичные показатели превзошли €805, установив новый рекорд.