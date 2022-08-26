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Цены на электроэнергию «на год вперед» во Франции впервые превысили €1 тыс.

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Vadim Ghirda/AP

Цены на электроэнергию во Франции «на год вперед» впервые в истории превысили отметку €1 тыс. за мВт/ч, в Германии аналогичные показатели превзошли €805, установив новый рекорд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Европейской энергетической биржи, показатель стоимости электроэнергии «на год вперед» во Франции за неделю вырос на 24%. Эквивалентный немецкий показатель в ходе торгов 26 августа прибавлял почти 8%, увеличившись с понедельника на 39%.

Стоимость электроэнергии растет по всей Европе из-за ряда факторов. Среди них — сокращение поставок природного газа из России в связи с международными санкциями и растущая инфляция в европейских странах.

Чтобы справиться с кризисом, власти ограничивают потребление энергии. Во Франции крупные сети супермаркетов будут отключать вывески после закрытия, а магазины уменьшат интенсивность освещения. В соседней Германии власти начали отказываться от подсветки зданий, решили зимой не обогревать некоторые зоны в общественных зданиях и снизить минимальную допустимую температуру в офисах.

В свою очередь, промышленные предприятия в настоящее время сталкиваются с рисками остановки производства. Их сотрудникам в ближайшие месяцы могут грозить массовые увольнения из-за роста финансовых издержек компаний, утверждает аналитик исследовательской компании BloombergNEF Кесавартиний Саваримуту.

«Компании останавливают производство, поскольку они изо всех сил пытаются справиться с растущими затратами. Инфляционное давление на конечных потребителей продолжит расти, поскольку все больше людей, работающих в промышленном секторе, начнут увольняться», — заключил он.

23 августа цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700 за мВт/ч. Данный показатель примерно в 14 раз превысил среднесезонные цифры за последние пять лет. Аналитики связали рост стоимости электроэнергии в том числе с отключением реакторов на французских и немецких атомных станциях.

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