Офис Honda в Японии обыскали из-за скандала с нарушениями испытаний тестирования авто

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проводит инспекцию в штаб-квартире концерна Honda из-за подозрений в нарушении правил тестирования некоторых моделей автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Компанию подозревают в нарушении отчетности при испытаниях автомобилей на шум в период с 2009 по 2017 год. Это касается 22 моделей, в том числе Fit. Как уточняет агентство, подозрения не затрагивают модели, которые производятся сейчас, поэтому министерство не давало указаний о приостановке поставок.

До этого японский минтранс заявил, что, по имеющимся данным, фейковые данные нашли у Toyota в заключениях об испытаниях системы защиты пешеходов при столкновении с авто (ее устанавливают на Corolla Axio, Corolla Fielder и Yaris Cross). Кроме того, министерство намерено провести расследование относительно Mazda и Honda. Отмечается, что среди нарушителей также оказались марки Suzuki и Yamaha.

У компании Mazda тем временем обнаружили подделанные данные сведений о краш-тестах. А вот Suzuki соврала о результатах испытаний тормозной системы модели, которую уже сняли с производства.

Проверки автокомпаний начались после скандала с дочерней компанией Toyota под названием Daihatsu, фальсифицировавшей результаты краш-тестов и допустившей ряд других нарушений, влиявших на безопасность эксплуатации автомобилей. Всего было выявлено свыше 170 нарушений, охватывавших десятки моделей.

Ранее сообщалось, что Kia объявила об отзыве своих машин из-за горящих сидений.