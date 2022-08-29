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ЦИАН: цены на аренду жилья в Москве в августе выросли почти на 10%

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Средняя ставка предложения одно- и двухкомнатных квартир в аренду в Москве за август 2022 года увеличилась на 8–9%. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные ЦИАН.

В настоящее время средняя стоимость найма однокомнатной квартиры в Москве составляет 48,5 тыс. рублей. Этот показатель оказался на 8% больше в сравнении с данными за прошлый месяц, однако не дотянул 3,4% до уровня февраля 2022 года.

Снять двухкомнатную квартиру в столице обойдется желающим в 82,3 тыс. рублей, что на 9% выше июльских показателей, но на 8,7% меньше февральских. В целом текущий рост ставок пока не компенсировал весеннего спада.

«Сейчас квартиру можно снять дешевле, чем в феврале: в Москве — на 3,4% и 8,7% (однушки и двушки), в Санкт-Петербурге — на 5% в однушках (двушки вернулись к уровню февраля)», — говорится в исследовании.

26 августа эксперты «ЦИАН.Аналитики» поставили Москву на предпоследнее 15-е место среди российских городов-миллионников по росту цен на жилье. Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице с начала 2022 года увеличилась на 5%, до 321,2 тыс. рублей. По темпам роста Москва обошла только Краснодар, где стоимость квадратного метра выросла на 3%, до 129,6 тыс. руб.

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