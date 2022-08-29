Reuters: страны МЭА могут высвободить стратегические запасы нефти

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью Reuters на полях международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в Ставангере сообщил, что входящие в него страны могут высвободить нефть из стратегических запасов, чтобы сдержать рост мировых цен на энергоносители.

«Если наши страны-члены считают, что в результате перебоев с поставками есть необходимость в высвобождении запасов, я уверен, что они рассмотрят этот вопрос», — сказал он.

Ранее Bloomberg писал, что стоимость газа в Европе упала из-за того, что европейские страны выполнили норматив по наполнению подземных газовых хранилищ (ПХГ).

В материале агентства также привели слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что правительство страны собирается заполнить ПХГ на 85% уже в сентябре.