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Reuters: Nokia окончательно покинет российский рынок

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Global Look Press

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдет из России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя компании.

По его словам, подавляющее большинство сотрудников организации в стране уйдут из Nokia к концу текущего года.

«Мы освободим все наши офисы», — сказал представитель Nokia.

Он также указал, что официальное присутствие компании в РФ продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».

По информации агентства, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson в ближайшие месяцы также покинет российский рынок.

Ранее сообщалось, что швейцарский бренд компьютерных клавиатур, мышей и других аксессуаров окончательно покинул российский рынок.

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