Глава Shell: газовый кризис в Европе захватит несколько зим

Режим жесткой экономии энергоресурсов Европе, возможно, придется соблюдать несколько лет. Ситуация с дефицитом топлива из-за сокращения его поставок из России вряд ли ограничатся лишь одной зимой, заявил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

Он также прогнозирует, что на нефтяном рынке некоторое время будет сохраняться превышение спроса над предложением.

По словам топ-менеджера, энергетический кризис станет тестом сплоченности европейских стран, пытающихся найти решения, которые позволили бы удержать на плаву промышленность в условиях нехватки газа. Среди возможных вариантов он назвал экономию за счет повышения эффективности, нормирование потребления энергоресурсов и «очень-очень быстрое создание альтернатив».

«То, что это будет легко — это фантазия, которую нам следует оставить в стороне», — цитирует главу Shell «Ридус».