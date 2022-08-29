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Белоусов: нет ухудшений на рынке труда из-за ухода иностранных компаний, но есть риски

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российские власти не видят существенных ухудшений на рынке труда. Тем не менее есть определенные риски, которые могут коснуться 200-300 тыс. россиян. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, передает «РИА Новости».

Белоусов перечислил эти риски.

«Тем не менее существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее», – отметил Белоусов в ходе заседания президиума комиссии кабмина по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкционного давления.

Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник отметил сохранение занятости в стране после ухода иностранных компаний с рынка.

Ранее глава Superjob Алексей Захаров в интервью «Газете.Ru» заявил, что российский рынок труда практически не изменился из-за ухода иностранных компаний, мигранты не уезжали из страны в пандемию, в Москве безработицы нет вообще, а по России она может повыситься только к концу года, дефицит IT-специалистов переоценен, а вот курьеров и «заряжателей» электросамокатов не хватает.

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