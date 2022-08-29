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Белоусов: пик ограничений ЕС по энергетическому экспорту из России будет осенью

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РИА «Новости»

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что пик ограничений Евросоюза на энергетический экспорт из России придется на осень. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пик этих ограничений приходится на осень, и поэтому мы тут пока должны смотреть внимательно за тем, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

По словам вице-премьера, ситуация с экспортом является наиболее проблемной из всех и требует интенсивных мер поддержки.

Ранее Белоусов заявил, что спад ВВП по итогам года не превысит 2%.

По его словам, в 2023 году спад ВВП может составить 0,8%.

Он также сообщил, что инфляция по итогам 2022 года составит 12-13%.

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