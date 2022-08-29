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Reuters: Индия во втором квартале станет самой быстрорастущей экономикой, но не надолго

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Depositphotos

Индия во втором квартале этого года станет самой быстрорастущей экономикой мира. Прирост ВВП Индии достигнет 15,2%. В первом квартале показатель был 4,1%. Это следует из опроса экономических аналитиков, который провел Reuters. Но сохранить столь высокие темпы роста стране не удастся, уверены эксперты.

«Индия, вероятно, зафиксировала сильный двузначный экономический рост в последнем квартале. Но экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что темпы роста сократятся более чем вдвое в этом квартале и еще больше замедлятся к концу года по мере повышения процентных ставок. Третья по величине экономика Азии борется с устойчиво высокими показателями безработицы и инфляции, которые в течение всего года превышали верхнюю границу допустимого диапазона Резервного банка Индии и будут оставаться такими до конца 2022 года», — говорится в статье.

Несмотря на то, что Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, внутреннее потребление, возможно, будет недостаточно сильным, чтобы стимулировать дальнейший рост. Безработица остается высокой, а реальная заработная плата находится на рекордно низком уровне. Об этом Reuters заявил сказал экономист Societe Generale по Индии.

Как отмечает Reuters, экономика Индии росла недостаточно быстро, чтобы вместить около 12 млн человек, ежегодно пополняющих ряды рабочей силы.

«Поддерживая экономический рост за счет инвестиций, правительство запустило только один двигатель, забыв при этом о стимуле, который дает внутреннее потребление. Вот почему темпы роста в Индии все еще ниже, чем до пандемии», — говорится в статье.

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