Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер Тарасова опровергла информацию о переезде из России в США 15:32
«Ведомости»: среди россиян выросло число желающих сменить профессию 15:32
Певица Азиза выпустила посвященную спецоперации песню «Любимые не умирают» 15:32
Додон призвал жителей Молдавии не бояться выйти на протесты 15:31
Власти Херсонской области: одна из ракет ВСУ HIMARS упала и не разорвалась... 15:25
Меган Маркл дала эксклюзивное интервью журналу The Cut в своем доме в Монтесито 15:24
ИБ-специалист Бедеров рассказал, как через Google и «Яндекс» проверять людей... 15:24
В Росгвардии сообщили о задержании в ЛНР двоих участников «Правого сектора»* 15:23
Женщина дала своему сыну 16 имен одновременно 15:22
В Подмосковье трехлетний мальчик утонул в бассейне во время детского праздника 15:19

В Литве проведут соревнования по экономии среди предприятий и граждан

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Имущественный банк Литвы совместно с министерством финансов проведет в стране соревнования по экономии среди предприятий и граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Управляющий государственным имуществом банк совместно с министерством финансов объявляет национальные соревнования по экономии PutinOut», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соревнования стартуют 2 сентября и продлятся до конца года.

По словам организаторов, цель мероприятия заключается в том, чтобы побудить предприятия и людей больше экономить и таким образом «истощать» Россию, которая получает средства от дорогостоящих энергоресурсов.

В банке рассказали, что три предприятия, которые сэкономят больше всего расходов, получат по €50 тыс. на обновление помещений, а коллективы победителей пригласят на церемонию награждения.

Кроме того, для общества введут особенные призы, которые вручат жителям, которые экономят наиболее оригинально.

Ранее премьер Литвы Шимоните заявила, что на компенсацию цен на электроэнергию в 2023 году нужно до €1 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть