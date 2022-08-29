В Литве проведут соревнования по экономии среди предприятий и граждан

Имущественный банк Литвы совместно с министерством финансов проведет в стране соревнования по экономии среди предприятий и граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Управляющий государственным имуществом банк совместно с министерством финансов объявляет национальные соревнования по экономии PutinOut», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соревнования стартуют 2 сентября и продлятся до конца года.

По словам организаторов, цель мероприятия заключается в том, чтобы побудить предприятия и людей больше экономить и таким образом «истощать» Россию, которая получает средства от дорогостоящих энергоресурсов.

В банке рассказали, что три предприятия, которые сэкономят больше всего расходов, получат по €50 тыс. на обновление помещений, а коллективы победителей пригласят на церемонию награждения.

Кроме того, для общества введут особенные призы, которые вручат жителям, которые экономят наиболее оригинально.

Ранее премьер Литвы Шимоните заявила, что на компенсацию цен на электроэнергию в 2023 году нужно до €1 млрд.