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BI: в США ошиблись в прогнозах насчет устойчивости экономики России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Американские специалисты не ожидали, что экономика России окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

После начала специальной военной операции на территории Украины западные аналитики были уверены, что Россия попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, которые ввели Соединенные Штаты и Евросоюз.

«Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость», — отмечено в материале.

Гловер напомнил, что в настоящее время финансовая сторона России крепнет благодаря экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей. Благодаря правительственным мерам в стране растут производство и сектор услуг.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия избежала экономического коллапса и оказалась устойчивой перед санкциями Запада. По его данным, уход западных компаний из-за санкций не оказал особого влияния на экономику страны.

До этого издание The Economist писало, что исторический опыт в плане преодоления кризисов, действия Центробанка, а также нефть стали основными факторами, благодаря которым Россия смогла выдержать западные санкции.

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