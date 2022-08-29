В период с января по июль 2022 года россияне сократили покупку мебели и техники в кредит почти на треть, до 2,57 млн займов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные ОКБ.

В публикации отметили, что текущий показатель объема выданных ссуд на покупку мебели и техники почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, эти данные стали новым минимумом снижения числа покупок взаймы в магазинах за последние два экономических кризиса в России.

По данным исследования, объем выданных кредитов на указанные цели за первые семь месяцев 2022 года составил 129,1 млрд рублей. При этом в прошлом году он был на уровне 167,6 млрд рублей за аналогичный период. Однако от показателей 2020 года текущая сумма несильно отличается, так как тогда было выдано 136 млрд рублей в виде кредитов на покупку мебели и техники.

Эксперты рынка указали, что уменьшение объемов выдачи ссуд произошло из-за ужесточения политики банков, высоких ставок и переориентацией спроса людей на другие товары.

21 августа «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный аналитическим центром университета «Синергия» среди 5 тыс. россиян, писали, что каждый десятый россиянин за последний месяц приобретал товар, привезенный по схеме «параллельного импорта».