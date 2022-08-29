В Госдуме предложили ввести перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам

Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законодательную новеллу, согласно которой будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом в Telegram-канале написал замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

В случае принятия инициативы, изменения будут внесены в федеральный закон «О страховых пенсиях» .

Перерасчет рассматривается с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, сказано в пояснительной записке.

Также в инициативе предлагается возобновление с 1 января следующего года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В ЛДПР считают, что их новелла позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров.

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