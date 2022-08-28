Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Журналист The Athletic не уверен, что Овечкин не забьет 50 голов в новом сезоне 22:44
Лавров заявил, что большинство стран понимает отношение РФ к игнорированию ее... 22:43
Власти: ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара 22:32
Премьер-министр Баварии заявили, что Германия пока не нашла замену российскому газу 22:30
Сенатор Косачев заявил о конце обустройства «свободы» для Запада за счет... 22:26
Критик Соседов возмутился выступлением Меладзе в России 22:21
В Белоруссии предложили расширить взаимодействие с промышленными предприятиями... 22:19
Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома о фашистах... 22:16
Кокорин ни разу в этом сезоне не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии... 22:14
Лавров заявил, что западные страны подменили дипломатию односторонними санкциями 22:06

Ассоциации судей Евросоюза подали в суд на Совет ЕС из-за плана по восстановлению Польши

close
100%
Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре ассоциации судей Евросоюза (ЕС) обратились в суд с иском в отношении Совета ЕС из-за плана по восстановлению экономики Польши после пандемии в обмен на выполнение требований Еврокомиссии (ЕК), которые касаются судебной реформы. Об этом написало издание Politico со ссылкой на совместное заявление четырех ассоциаций.

«Эти ориентиры (условия ЕС для выделения денег Польше) не соответствуют тому, что требуется для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной системы, и игнорируют решение Европейского суда общей юрисдикции по данному вопросу», — говорится в сообщении.

В ассоциациях настаивают, что план Совета ЕС идет вразрез с принципами незамедлительного исполнения решений, которые были приняты Европейским судом.

В начале июня ЕК одобрила выделение Польше более €35 млрд в рамках плана по восстановлению ее экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, ЕС согласился выдать Польше еще €23,9 млрд в виде грантов и €11,5 млрд кредитами.

Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти деньги Варшава получит только при выполнении всех условий Брюсселя, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Позднее палату ликвидировали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть