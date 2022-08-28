Ассоциации судей Евросоюза подали в суд на Совет ЕС из-за плана по восстановлению Польши

Четыре ассоциации судей Евросоюза (ЕС) обратились в суд с иском в отношении Совета ЕС из-за плана по восстановлению экономики Польши после пандемии в обмен на выполнение требований Еврокомиссии (ЕК), которые касаются судебной реформы. Об этом написало издание Politico со ссылкой на совместное заявление четырех ассоциаций.

«Эти ориентиры (условия ЕС для выделения денег Польше) не соответствуют тому, что требуется для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной системы, и игнорируют решение Европейского суда общей юрисдикции по данному вопросу», — говорится в сообщении.

В ассоциациях настаивают, что план Совета ЕС идет вразрез с принципами незамедлительного исполнения решений, которые были приняты Европейским судом.

В начале июня ЕК одобрила выделение Польше более €35 млрд в рамках плана по восстановлению ее экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, ЕС согласился выдать Польше еще €23,9 млрд в виде грантов и €11,5 млрд кредитами.

Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти деньги Варшава получит только при выполнении всех условий Брюсселя, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Позднее палату ликвидировали.