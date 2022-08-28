В США предупредили о возможной рецессии

Сенатор США Элизабет Уоррен раскритиковала заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о необходимости повышения ставки и предупредила, что такая политика может привести страну к рецессии. Об этом пишет Bloomberg.

Она отметила, что пандемия все еще влияет на экономику, конфликт на Украине повышает стоимость электроэнергии, а среди инструментов, предлагаемых главой ФРС «нет ничего, что имело бы прямое отношение» к решению этих проблем.

По мнению Уоррен, повышение ставок может привести к повышению цен и «миллионам людей без работы».

«Я очень обеспокоена тем, что ФРС может привести экономику к рецессии», — подчеркнула сенатор.

Пауэлл 26 августа заявил, что необходимо и дальше поднимать базовую процентную ставку, чтобы контролировать инфляцию. В ответ на это американские индексы уменьшились от 3% до 3,9%.

Dow Jones упал на 1008,38 пункта (3,03%), до показателя в 32 283,38 пункта. S&P 500 сократился на 141,46 пункта, потеряв 3,37% и опустившись до 4057,66 пункта. При этом еще хуже ситуация с Nasdaq, чей индекс упал на 3,94% до 12 141,71 пункта.