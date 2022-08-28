В Венгрии выпустили рекомендации по энергосбережению на фоне роста цен на энергоносители

Венгерская торговая ассоциация порекомендовала местным компаниям ряд мер по экономии электроэнергии на фоне ожидаемого дальнейшего роста цен на энергоносители. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Рекомендации касаются компаний-членов Национальной торговой ассоциации всех специализаций, в том числе дистрибьюторов продуктов питания, лекарств, одежды, игрушек, мебели, товаров для дома.

«Изучили, как они могут работать еще более эффективно с точки зрения расходов, чем до сих пор, поскольку ожидается, что в будущем резкий рост цен на энергоносители будет увеличиваться еще больше», — говорится в сообщении.

Компаниям предписали выключать освещение после закрытия магазинов и ухода персонала, уменьшать освещение торговых залов в рабочее время, но без ущерба для клиентов, следить за работой кондиционеров и отопления, так чтобы можно было снизить температуру на минимальный уровень энергопотребления. Также организациям порекомендовали отключать системы воздухообмена на ночь,

В июле руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергелий Гуляс заявил, что правительство страны объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики.