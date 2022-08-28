Глава «Нафтогаза» Витренко посоветовал украинцам запасаться одеялами

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предупредил, что температура зимой в квартирах будет установлена на уровне ниже обычного и посоветовал жителям Украины запастись теплыми вещами. Об этом он сказал в беседе с газетой The Guardian.

По его словам, отопительный сезон в страны начнется позже обычного и закончится раньше. Кроме того, температуру в помещениях установят на 17–18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал жителям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже -10°С.

«Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы», — добавил Витренко.

Согласно его оценке, стране потребуется около $10 миллиардов на импорт газа.

Накануне украинское интернет-издание «Страна.ua» писало, что Киев планирует занять около $346 млн, чтобы на эти деньги купить газ.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ.