Polityka: в Польше с прилавков исчезнет продовольствие и настанет голодный Армагеддон

В самое ближайшее время в Польше могут приостановить на неопределенный срок производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений и республика столкнется с голодным Армагеддоном. Такое мнение выразила обозреватель издания Polityka Джоанна Сольска.

«Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон», — предупредила она.

По словам автора материала, из-за прекращения производства азотных удобрений сильно пострадают фермеры. А через несколько дней может и вовсе остановиться все производство продуктов в Польской Республике. В первую очередь с прилавком в магазинах могут исчезнуть мясные продукты, сыры и напитки.

На этой неделе агентство Bloomberg написало об усилении дефицита удобрений в Европе из-за сокращения производства со стороны Yara International ASA в условиях резкого роста цен на газ, что усилило давление на поставки продовольствия по мере усиления кризиса стоимости жизни.

Ранее газета «Речь Посполита» написала, что польские производители пива, газированных напитков и сыра столкнулись с нехваткой углекислого газа (СО2) из-за решения компаний Azoty и Anwil ограничить свое производство.