FT: мир должен пожертвовать экономическим ростом для борьбы с инфляцией

Необходимо повышать ставки и пожертвовать общим экономическим ростом ради борьбы с инфляцией. Об этом заявила член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель, передает Financial Times.

«Центробанки европейских стран, вероятно, столкнутся с высоким коэффициентом потерь из-за инфляции. Коэффициент потерь показывает, насколько ЦБ отдельных стран готовы замедлить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест, чтобы снизить ее», — отметила Шнабель.

По ее словам, коэффициент потерь в скором времени будет выше, чем в 80-х годах прошлого века. При этом нельзя недооценивать инфляцию. Поэтому, для эффективной борьбы с ней необходимо приложить все возможные усилия, чтобы ее показатели пришли к целевому уровню.

Глава французского Центробанка Франсуа Вильруа де Гало добавил, что сейчас жесткая кредитно-денежная политика необходима. При этом с повышением ставки на ближайшем заседании ЕЦБ стоит повременить и отложить это решение до сентября.

26 августа президент США Джо Байден заявил о прогрессе властей в борьбе с инфляцией в стране. Соответствующее заявление он сделал на митинге в штате Мэриленд, организованном Национальным комитетом Демократической партии Соединенных Штатов. Как указал глава государства, рост инфляции в мире вызван последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине.