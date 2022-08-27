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Премьер-министр Франции допустила введение налога на сверхприбыль крупных корпораций

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Global Look Press

Глава французского кабмина Элизабет Борн не исключила вероятность введения в стране налога на сверхприбыль для крупных корпораций. Об этом премьер-министр Франции заявила в интервью газете Le Parisien.

«Я не закрываю дверь для возможности введения налога на сверхприбыли», — заявила Борн.

При этом французский премьер-министр отметила, что считает экономические меры со стороны крупных компаний в адрес французов полезнее, чем, например, повышение налоговых поступлений в бюджет страны.

По ее мнению, корпорации могли бы снижать цены для потребителей, повышать достаток рядовых сотрудников этих предприятий. Кроме того, компании, в отношении которых могут ввести такой налог, могли бы обеспечить покупательскую способность французов. Например, увеличив
«премию покупательной способности», которая выплачивается без социальных отчислений и налогов.

Ранее 27 августа Борн дала обещание не допустить в стране «взрыва» стоимости электроэнергии. По ее словам, власти сохранят механизмы по смягчению роста стоимости энергии в республике, а также примут меры по защите наиболее незащищенных слоев населения.

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