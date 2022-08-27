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Сотрудники министерств в Дагестане собрали первые 20 тонн винограда этого сезона

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

В Дагестане начался сезон уборки урожая винограда, где сотрудники министерств региона собрали почти 20 тонн винограда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение председатель правительства российского субъекта Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Сотрудники официальных ведомств подключились к сбору урожая растений семейства Виноградовые в рамках масштабной акции, прошедшей в Дагестане впервые.

«В целом госслужащие, которые на день стали аграриями, собрали около 20 тонн винограда», — сказал Абдулмуслимов.

По его словам, этот субботник дал старт сезону уборки урожая винограда. Абдулмуслимов отметил, что в регионе таким образом еще и провели тестирование вице-премьеров, министров и их коллективов относительно их поведения в сельской местности.

В первой половине августа доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Арский заявил, что из-за антироссийских санкций стоимость импорта цитрусовых (апельсины, лимоны, грейпфруты, лайм), косточковых фруктов (абрикосы, вишня, нектарины) и винограда выросла, в связи чем эти категории продуктов подорожают в России от 15% до 20% относительно 2021 года.

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