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Bloomberg: российские компании нарастили прибыль на четверть во втором квартале

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Прибыль российских компаний во втором квартале 2022 года выросла на 25% по сравнению с показателями в начале года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Результаты второго квартала были очень хорошими, продемонстрировав устойчивость российской экономики. Устойчивый рост прибыли дает надежду на оживление корпоративных инвестиций», — отметили в публикации.

По данным агентства, больше всего прибыль выросла у компаний, который занимаются транспортировкой и хранением (+168%). Меньше всего прибыль была у компаний из производственного сектора (+44%). Также наблюдается убыток в двух отраслях. Речь идет о добыче полезных ископаемых, где убыток составил 51% и ритейл, с убытком в 13%.

Аналитики Bloomberg указали, что подобные данные говорят о том, что экономические санкции против России работают все слабее.

25 августа ценные бумаги крупнейшей в России алкогольной компании ПАО «Белуга групп» выросли в цене почти на 5% после публикации отчетности фирмы за первое полугодие. По состоянию на 11:25 мск стоимость акций «Белуга групп» увеличилась на 4,87% до 2821 руб. за ценную бумагу.

23 августа неплохую отчетность за второй квартал 2022 года продемонстрировала еще одна крупная российская компания — маркетплейс Ozon. За этот период времени ретейлер увеличил оборот, включая услуги, на 92% год к году — до 170,6 млрд руб.

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