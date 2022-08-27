Вучич заявил о покупке Сербией газа у РФ «по фантастической цене»

Сербия покупает газ из России «по фантастической цене», получая от России 2 млрд кубометров топлива. Об этом заявил президент республики Александар Вучич, передает ТАСС.

«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена», — отметил Вучич.

В конце июля сербский бизнесмен и депутат Боголюб Карич заявил, что Россия должна вечно поставлять Сербии газ по $100 за тысячу кубометров. По его словам, Сербия подарила «Газпрому» свой основной капитал, продав национальную нефтяную компанию НИС. При этом сербская сторона взамен ничего не получила.

Позже Вучич заявил, что страна активно запасает газ на предстоящую зиму, в настоящее время республика располагает запасами на 50 дней. Глава государства добавил, что ПХГ «Банатский двор» хранится 247 млн кубометров голубого топлива.