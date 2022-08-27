Глава Сербии Вучич заявил о том, что запасенный в мае газ спас страну от банкротства

Сербия стала бы банкротом при текущих ценах за газ в €4 тыс. за тысячу кубометров, если бы заранее не были сделаны его запасы еще в мае. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передают сербские Novosti.

«Мы ранее закупали большие объемы газа, которые размещали в Венгрии, по гораздо более низким ценам, чем сегодня. Посчитайте по нынешним ценам - то, что мы купили по более низким, спасло Сербию от банкротства», — отметил Вучич.

По его словам, текущая цена за газ более $4,3 тыс. за тысячу кубометров или €4 тыс. была бы непосильна для экономики Сербии.

Он добавил, что 1,2 млрд кубометров газа обошлись бы бюджету в €4,8 млрд. Однако весь годовой бюджет страны составляет €13,5 млрд. То есть оплата такой суммы означала бы банкротство страны.

24 августа Вучич заявил, что Европа столкнется с катаклизмом и отключением электричества из-за мирового энергетического кризиса. По его словам, в австрийской Вене с декабря по январь остановят бизнес, потому что счета за электричество в стране выросли в четыре раза.