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Sky News: Европу ждет «Армагеддон» с ценами на электроэнергию из-за ситуации на Украине

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Michael Probst/AP

Энергокризис в Европе может стать «Армагеддоном» в плане цен на электричество из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Sky News.

«Это кризис самых бедных домохозяйств в нашем обществе, которые столкнутся зимой с Армагеддоном. Только правительство может вмешаться и убедиться, что это не приведет к катастрофе зимой и следующей зимой», — отметил исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action, занимающейся проблемой топливной бедности, Адам Скорер.

По данным Sky News, в Британии более 30% домохозяйств испытывают проблемы с оплатой. При этом в январе 2023 года уже половина домохозяйств в стране может столкнуться с энергетической бедностью. При этом основные проблемы появились из-за действий Москвы, которая начала спецоперацию на Украине и тем самым спровоцировала рост цен.

Большинство экспертов энергорынка сошлись во мнении, что самая тяжелая ситуация с энергокризисом сейчас складывается в Британии. Возможно, некоторые люди будут умирать предстоящей зимой от холода, так как они будут не в состоянии оплатить свои счета. Кроме того, проблемы возникают во всех сферах жизни, когда всем приходится экономить. Из-за этого некоторые домохозяйства стали переходить на дровяное отопление.

27 августа регулятор Ofgem заявил, что лондонские счета за электроэнергию вырастут на 80% в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября.

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