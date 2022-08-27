Чешский министр Блажек заявил о возможной революции в ЕС из-за роста цен на энергию

Глава чешского министерства юстиции Павел Блажек заявил, что Евросоюзу может грозить революция из-за роста цен на энергию, пишет портал iDNES.cz.

По мнению Блажека, сегодня ситуация в социальной и политической сферах в ЕС напряженнее, чем когда-либо с 1989 года.

«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго. Если не будет найдено решение, на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», — заявил политик.

Ранее регулятор Ofgem заявлял, что лондонские счета за электроэнергию вырастут на 80% в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября. Регулятор назвал это «кризисом», который необходимо решать с помощью срочных и решительных действий правительства.

Он сказал, что следующему премьер-министру Великобритании — либо Лиз Трасс, либо Риши Сунаку — необходимо принять немедленные меры, как только они вступят в должность в следующем месяце.