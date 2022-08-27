Ангола может присоединиться к использованию платежной системы «Мир»

Посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья рассказал, что правительство Анголы допускает возможность присоединения к платежной системе «Мир» и ведение расчетов с РФ в нацвалютах. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Технически использование системы «Мир» в Анголе возможно… Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну… Ангольское правительство открыто полностью для российских инвесторов, и если их доля будет значительной, то, естественно, будет целесообразно и логично присоединиться к этой системе и принять ее», — пояснил посол.

Он также добавил, что власти Анголы могут перейти на расчеты с Москвой в национальных валютах. Однако пока доля российского импорта в Анголе невысока и составляет всего 1,2%, а «основной объем инвестиций сосредоточен в алмазном и банковском секторах».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что 75% расчетов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся в национальной валюте.