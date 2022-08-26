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Московская биржа расширит список торгуемых валют из стран ЕАЭС

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Специалисты Московской биржи ведут работу над запуском торгов новыми валютами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яны Плешковой.

Кроме того, торговая площадка работает над расширением прямого доступа участников рынка из этих государств к валютному рынку Мосбиржи. Помимо Росси в ЕАЭС входят Армения, Белорусия, Казахстан, Кыргызстан.

«Мы давно занимаемся развитием интегрированного валютного рынка стран ЕАЭС. Банки из этих стран могут напрямую получить доступ к валютному рынку Московской биржи и самостоятельно осуществлять операции, поддерживать котировки по национальным валютам», — сказала Плешкова.

Руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи добавила, что аналитики площадки видят существенный рост интереса и рассматривают к запуску различные валюты не только государств ЕАЭС, но и других стран ближнего зарубежья. В частности, в скором времени планируют запустить торги узбекским сумом.

В июне директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что на площадке планируют запустить торги эмиратским дирхамом.

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