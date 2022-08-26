Еще в одном немецком городе отключат подсветку зданий и достопримечательностей

В городе Любек, который находится на немецкой земле Шлезвиг — Гольштейн, отключат ночное освещение общественных зданий и достопримечательностей с 29 августа. Об этом сообщается на официальном интернет-портале города.

«Наружное освещение будет отключено с понедельника, 29 августа», — сказано в сообщении.

Так власти собираются экономить энергию. Многие достопримечательности города Любек включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, таковым является исторический центр города под названием «Ганзейский город Любек».

В некоторых городах и муниципалитетах Германии ранее уже внедрили подобные меры. В Кельне уличное освещение работает на 70% от своей мощности с 23:00. В середине августа власти Берлина сообщили, что отключат подсветку 100 зданий в ночное время в целях экономии электроэнергии.

До этого бургомистр Берлина Франциска Гиффей предлагала отключить освещение Бранденбургских ворот и здания берлинского сената в целях разумной экономии.

Отключить ночное освещение Бранденбургских ворот ранее также предложил лидер парламентской группы Свободной демократической партии Германии Себастьян Чая.