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МИД РФ: санкции Запада до сих пор мешают экспорту российской сельхозпродукции

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РИА «Новости»

Санкции западных стран до сих пор мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

В заявлении отмечается, предстоит выполнить большую работу по реализации меморандума между РФ и Организацией Объединенных Наций (ООН) по экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений.

«Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов», — отметили в ведомстве.

Ранее в российском МИД РФ заявили, что Киев делает все возможное, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но эти расчеты не оправдаются. В ведомстве заявили, что российская сторона предпринимает все необходимые действия, чтобы миссия агентства на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных целей.

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