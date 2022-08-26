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В Калифорнии с 2035 года запретят продажи автомобилей на бензиновых двигателях

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Andrew Kelly/Reuters

В рамках мер по борьбе с изменением климата и сокращением выбросов вредных веществ в Калифорнии с 2035 года запретят продавать новые автомобили на традиционных бензиновых двигателях, сообщает CNBC.

Кроме того, в американском штате постепенно снизят объем продаж автомобилей-гибридов — то есть имеющих и электродвигатель, и двигатель внутреннего сгорания. К 2035 году в регионе таких машин должно остаться 20% от всех новых продаваемых. Одновременно в салонах продаж до 68% увеличат долю автомобилей, которые работают от электричества и водорода.

Ограничение не относится к владельцам машин, которые работают от бензина. Они по-прежнему смогут ездить на них и продавать. Покупку на вторичном рынке тоже запрещать не стали.

Как считает глава Калифорнийского совета по охране воздушных ресурсов Лиана Рэндольф, новый закон позволит сократить объем вредных выбросов от автомобилей на 50% к 2040 году.

На этой неделе стало известно, что к 2030 году китайский автопроизводитель Haval прекратит производство моделей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и перейдет на выпуск гибридных машин и электрокаров.

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