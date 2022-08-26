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В Европе начались веерные отключения электричества

Косово стало первой европейской страной, где начались веерные отключения электричества

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Depositphotos

Из-за обострения энергетического кризиса в Европе начались веерные отключения электричества. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Там в населенных пунктах начали отключать электричество на 120 минут каждые шесть часов. Исключения действуют для критически важных объектов инфраструктуры, например, для больниц.

Агентство подчеркивает, что подобные отключения электроэнергии могут помочь сдержать рост экономики Косово. Она входит в число беднейших стран Европы.
По мнению экспертов, в третьем квартале снижение совокупного объема ВВП 19 стран еврозоны составит 0,1%, а в четвертом квартале экономика может упасть на 0,2%.

Ранее директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала заявил, что Финляндия рассматривает вероятность перехода к веерным отключениям электроэнергии на фоне дефицита энергоресурсов. Оптовые цены на энергоносители за последние пять лет взлетели более чем в десять раз в сравнении со средними сезонными.

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