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Макрон заявил, что алжирский газ не изменит ситуацию с газоснабжением Франции

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Lukas Barth/Reuters

Алжирский газ не сможет изменить ситуацию с газоснабжением Франции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Алжире, передает ТАСС.

Макрон прибыл с официальным визитом в Алжир 25 августа. По информации французских СМИ, одной из целей поездки президента является налаживание двухсторонних отношений. Взаимодействие сторон серьезно ухудшилось в конце 2021 года из-за скандального заявления главы Пятой республики, в котором он поставил под сомнение само существование алжирской нации до французской колонизации.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон поехал в Алжир, чтобы найти замену российскому газу. По их информации, «газовую направленность» поездки президента Франции выдает то, что вместе с ним в Алжир едет гендиректор компании Engie — одной из крупнейших энергетических фирм Пятой республики. По версии аналитиков, Париж рассчитывает добиться увеличения поставок алжирского газа.

Официальный визит Макрона пройдет с 25 по 27 августа, помимо газа, на повестке дня президента Франции снятие напряжения в отношениях с Алжиром, подчеркивает Euractiv.

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