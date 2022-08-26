Forbes: спрос на новостройки в Москве вырос после весеннего спада

В июле 2022 года спрос на новостройки в Москве резко увеличился после весеннего спада. Число сделок по купле-продаже недвижимости выросло на 30,9% по сравнению с июнем, сообщает Forbes со ссылкой на данные Росреестра.

Согласно подсчетам ведомства, за месяц было зарегистрировано 8218 договоров долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость, что на 22,3% больше в сравнении с июльскими показателями прошлого года. О росте спроса на недвижимость заявляют и сервисы по покупке жилья.

«Число просмотров и звонков по объявлениям о новостройках продолжает расти. Максимальный спад в этом году относительно значений 2021-го был зафиксирован в конце мая — тогда таких целевых действий было на 60% меньше», — заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По мнению директора по аналитике и маркетинговым концепциям компании «Пионер» Евгения Межевикина, главным драйвером роста стала доступность ипотеки. Летом девелоперы скорректировали скидочную политику.

«Если год назад средний размер дисконта находился на уровне 2-4%, то летом 2022-го данный показатель увеличился до 8-10%, а отдельные игроки рынка предлагали и более значительные скидки», — заключил он.

26 августа «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики» сообщило, что Москва заняла предпоследнее место среди крупных городов России по росту цен на жилье.

Средняя стоимость квадратного метра в Москве с начала 2022 года увеличилась на 5%, до 321,2 тыс. рублей. По темпам роста столица обошла только Краснодар, где стоимость квадратного метра выросла на 3%, до 129,6 тыс. руб. Лидером рейтинга стала Казань. С января цена квадратного метра в городе увеличилась почти на треть — на 27%, до 179 тыс. руб.