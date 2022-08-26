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Shukan Gendai: Путин применил к Европе «невидимое оружие массового уничтожения»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Японская газета Shukan Gendai сообщила, что из-за антироссийских санкций Европа переживает тяжелый экономический кризис. Президент России Владимир Путин злорадно смеется над тем, как ЕС отчаянно борется с последствиями от удара его «невидимого оружия массового уничтожения», уточняется в статье. Японских журналистов цитирует ИноСМИ.

«Оружием массового уничтожения» издание назвало завышенные цены на энергоносители. В частности, в Германии цены на газ выросли втрое — до 3240 евро за тыс. кубометров. Резко подорожали расходы на коммунальные услуги в Великобритании: до 4 266 фунтов стерлингов (5034 доллара). Это в три раза больше, чем в 2021-м.

В четверг цены на газ в Европе преодолели $3308 за тысячу кубометров. В понедельник показатель поднимался до $3000, затем цены на газ скорректировались до $2900.

Стоимость энергоресурсов выросла на фоне сообщений «Газпрома» о плановом ремонте турбин «Северного потока – 1», который стартует 31 августа и займет три дня.

Ранее «Газпром» допустил, что цены на газ в Европе могут достичь и $4000 за тысячу кубометров.

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