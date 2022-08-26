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Опубликована полная деловая программа Восточного экономического форума

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На официальном сайте Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, опубликовали полную деловую программу. Главная тема форума 2022 года – «На пути к многополярному миру».

«Площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на 6 тематических блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности».

В мероприятиях блока «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» состоятся сессии, посвященные будущему международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер.

На мероприятиях трека «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых» будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, переработки нефти и газа, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других.

Дискуссии направления деловой программы «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» будут посвящены банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. Отдельное внимание предполагается уделить первым итогам и перспективам программы «Дальневосточная концессия».

Блок «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность. Особое место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического пространства Большой Евразии.

В основу сессий трека «Создаем новое качество жизни для людей» легли вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Направление деловой программы ВЭФ-2022 «Патриотизм на смену толерантности» объединит талантливую молодежь – студентов и даже школьников, которые поговорят о будущем России, обсудят развитие молодежных экологических инициатив и массовую подготовку кадров для освоения новых компетенций для развития будущей экономики страны.

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