СМИ: более восьми миллионов британских домохозяйств столкнутся с топливной бедностью

Журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн домохозяйств в Великобритании. Ее причиной станет стремительное повышение цен на энергетические ресурсы британским управлением по рынкам газа и электроэнергии Ofgem.

Национальный регулятор подтвердил 80-процентный рост цен на электроэнергию, в связи с чем годовой счет на нее увеличился с 1971 до 3549 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей). Новая предельная стоимость вступит в силу с 1 октября.

«Рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой и может привести к топливной бедности 8,5 миллиона домохозяйств», — сказано в материале издания.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Великобритания столкнется с «национальной катастрофой» из-за резкого роста стоимости электроэнергии на фоне самой высокой инфляции последних десятилетий.