Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Рязанской области ликвидировали верховые лесные пожары 12:34
Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию 12:33
В Санкт-Петербурге пропали мать с ребенком 12:32
Economic Times: индийская госкомпания пытается договориться с «Газпромом»... 12:32
Рустам Солнцев объяснил «пропажу» Бузовой в горах PR-стратегией менеджера 12:31
Польша и Словакия запустили новый газопровод, соединяющий обе страны 12:30
В сети стартовали продажи электрических роликовых коньков на пульте управления 12:28
Пожилая британка подралась с бортпроводником в самолете из-за отказа налить ей... 12:28
Власти Запорожья: ВСУ перебили последнюю, 4-ю линию электропередачи с ЗАЭС... 12:27
В Федерации футбола Армении опровергли слухи о возможной смене гражданства... 12:26

СМИ: более восьми миллионов британских домохозяйств столкнутся с топливной бедностью

Журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн британских домохозяйств

close
100%
Frank Augstein/AP

Журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн домохозяйств в Великобритании. Ее причиной станет стремительное повышение цен на энергетические ресурсы британским управлением по рынкам газа и электроэнергии Ofgem.

Национальный регулятор подтвердил 80-процентный рост цен на электроэнергию, в связи с чем годовой счет на нее увеличился с 1971 до 3549 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей). Новая предельная стоимость вступит в силу с 1 октября.

«Рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой и может привести к топливной бедности 8,5 миллиона домохозяйств», — сказано в материале издания.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Великобритания столкнется с «национальной катастрофой» из-за резкого роста стоимости электроэнергии на фоне самой высокой инфляции последних десятилетий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть