Министр Норвегии Осланд заявил об отказе снижать цены на газ для ЕС на фоне кризиса

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что страна не будет снижать цены на природный газ для импортеров в Евросоюзе. Об этом он сообщил газете E24.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — сказал министр, отметив, что «правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной».

Осланд также добавил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка». Теперь Норвегия «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов».

18 августа стало известно, что ведущие газовые импортеры стран Евросоюза полагают, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять данное голубое топливо в сообщество по цене ниже рыночной.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики Норвегии Терье Осланда заявляло, что королевство рассчитывает сохранить свой текущий высокий уровень добычи газа до конца десятилетия. Осланд отметил, что уже начали появляться проекты, планы по разработке и эксплуатации, позволяющие поддерживать высокие объемы.