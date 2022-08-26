Bloomberg: Великобританию ждет «национальная катастрофа» из-за роста тарифов на электроэнергию

Жители Великобритании могут столкнуться с резким ростом стоимости тарифов на электроэнергию из-за самой высокой инфляции за последние десятилетия. В связи с этим в стране уже сейчас начинается «национальная катастрофа», сообщает Bloomberg.

«В стране разворачивается национальная катастрофа. Увеличение стоимости тарифов лишь усугубит кризис стоимости жизни для миллионов людей и ввергнет многих британских граждан в топливную бедность», — утверждает издание.

Средний тариф вырос на 178% по сравнению с прошлой зимой и на 80% с апреля 2022 года. Счета за электроэнергию для домашних хозяйств превысят исторические уровни следующей весной. В апреле 2023 года годовой счет за свет в стране может составить £7272.

26 августа Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) повысило уровень предельной стоимости внутренних счетов за электроэнергию до £3549. В результате размер среднего тарифа увеличится более чем на £1578 фунтов в год по сравнению с нынешним уровнем.