РБК: Китай увеличил импорт российского золота более чем в 8 раз

В июле Китай нарастил импорт золота из России в Китай в 8,6 раза по сравнению с июнем — он достиг $108,8 млн, сообщает РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота. По информации издания, июльские показатели в 50 раз превысили данные на июль прошлого года.

Китай также увеличил импорт российских платиноидов. В июле импорт палладия из России составил $146,7 млн (в июне — $136,1 млн, в мае — $53,4 млн).

В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. В США он был введен немедленно, Великобритания и ЕС ввели эмбарго 21 июля, а в августе к запрету присоединилась Швейцария.

До февраля 2022 года российское золото в основном направлялось в Великобританию и Швейцарию. Китай в прошлом году импортировал российского золота на $237 млн. У РФ также есть крупные рынки сбыта золота в Индии и ОАЭ.